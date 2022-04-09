تبدأ شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية العام المقبل في تصنيع ثلاثة منتجات، تأخرت كثيرا عن الجدول الأصلي الذي حدده الرئيس التنفيذي للشركة،ايلون ماسك، طبقا لما ذكره ماسك في افتتاح أحدث مصنع تابع للشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن الملياردير ماسك، قوله على خشبة المسرح في فعالية "سيبر روديو" التي أقامتها الشركة في مدينة أوستن بولاية تكساس "سنبدأ الإنتاج بسيارات سايبر تراك العام المقبل، وسنبدأ الإنتاج بسيارات رودستر وبسيارات سيمي".

وأضاف "هذا العام يتركز كله حول التوسع وبعد ذلك العام المقبل ستكون هناك موجة هائلة من المنتجات الجديدة".

وعندما كشف ماسك50/ عاما/ أولا النقاب عن السيارات بيك آب لشركة تسلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قال إن الإنتاج سيبدأ في أواخر عام 2021 .

وأعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية في كانون الثاني/يناير الماضي أنها تؤجل طرح نماذج جديدة إلى العام المقبل، معللة السبب في ذلك بتحديات توسيع المنتجات الحالية ،وسط قضايا متعلقة بسلسلة التوريد.

كان ماسك قد عرض نماذج أولية للسيارة "سيمي" والجيل المقبل للسيارة "رودستر" في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهي متأخرة كثيرا عن السيارة "سيبرتراك".