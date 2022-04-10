دعت جمعية النجاة إلى المساهمة في وقفية بناء المساجد، وقال مدير الموارد والحملات بالجمعية عمر الشقراء: نسعى من خلال هذا الوقف إلى إيجاد مصدر ثابت يصرف منه على بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين. ودعا الشقراء المحسنين إلى المساهمة في هذا الوقف المبارك الذي يعد من الصدقات الجارية، واستدل بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال النبي ﷺ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». وبين أن هذه الوقفية سيتم من خلالها بناء المساجد في عدد من الدول العربية والإسلامية، وعمارتها ببناء ملحقاتها وتغطية كل احتياجاتها المادية وبناء المصليات في بعض المباني والأسواق والتجمعات وعمارتها، وتهيئة المساجد الدائمة لإقامة الصلاة فيها وصيانة ملحقاتها. وأشار الشقراء إلى أن التبرع عبر الرابط: https://donate.alnajat.org.kw/7459twa، وللاستفسار: 1800082.