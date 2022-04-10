

عبدالعزيز الفضلي



رصدت وزارة التربية ما يقارب 58 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في قطاعاتها المختلفة من إداريين ومعلمين للعام 2021.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن الوزارة تعمل حاليا على التدقيق على المستحقين للمكافآت من الإداريين، مشيرة الى انه في حال الانتهاء منها ستتم إحالتها للقطاع المالي للصرف والذي من المتوقع سيكون خلال شهر مايو المقبل، أي بعد عيد الفطر السعيد.



وبينت المصادر انه بالنسبة للمعلمين فسيتم حصر الأسماء ومراجعتها مع نهاية العام الدراسي الحالي، موضحة أنها لن تصرف مع الإداريين.



وكانت وزارة التربية قد حددت ضوابط استحقاق المكافأة، منها أن يكون قد مضى على تعيين الموظف سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارجها وذلك للمعينين قبل تاريخ 2020/1/1. وأن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق، وألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وكذلك ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعلي، وبعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق.



من جانب آخر، وافق ديوان المحاسبة على تمديد عقد أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية لمدة 6 أشهر.



جاء ذلك في كتاب أرسله ديوان المحاسبة لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث إنه لا يرى مانعا من تمديد العقد المبرم مع الشركة بمبلغ إجمالي مقداره 290 ألفا و880 دينارا ولمدة 6 اشهر اعتبارا من الأول من شهر أبريل الجاري.