أصدر برنامج الأغذية العالمي «WFP» التابع للأمم المتحدة قرارا بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين في شمال غربي سورية، وذلك تزامنا مع اعلان الأمم المتحدة عن إحصائية جديدة تفيد بأن 3 من كل 5 سوريين يعانون من انعدام الامن الغذائي.



وقد أعرب فريق «منسقو استجابة سوريا» عن اسفه لهذا التخفيض خاصة أنه شمل مواد أساسية في السلة الغذائية منتقدا «عشوائية اختيار المواد المقننة» وأنه لا يتناسب مع تقييم الاحتياجات الأساسية.



وحذر الفريق كل المنظمات الإنسانية من استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأساسية ما قد يؤدي الى «تحول المنطقة الى منطقة مجاعة لا يمكن السيطرة عليها» بحسب ما ورد في بيان نشره الفريق على صفحته في فيسبوك.



وناشد «منسقو الاستجابة» كل الجهات الدولية زيادة الدعم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمنع الآلاف من تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.



وأكد ان من هم بحاجة الى المساعدات بلغ نحو 4 ملايين مدني في شمال غرب سورية، محذرا من تخفيضات جديدة في المساعدات.



وكان مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية يانييه سوفانتو قد وجه تبليغا للمنظمات الشريكة على الأرض، نقل عنه موقع تلفزيون سورية، أن هذا التخفيض في حجم الحصة الغذائية هو الحل الأخير الذي اضطر برنامج الأغذية العالمي لأن يلجأ إليه لضمان استمرار دعم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في تلقي المساعدة، على الرغم من محدودية الموارد وزيادة انعدام الأمن الغذائي. وقال سوفانتو في التبليغ «لتقديم المساعدات الغذائية لأكبر عدد ممكن من السكان.. وبناء على نتائج تقييم الأمن الغذائي لعام 2020، والتي تظهر زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي، قرر برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد المستفيدين المستهدفين في شمال غربي سورية لتغطية مزيد من الاحتياجات. وإدراكا لحقيقة أن الموارد غير كافية لتلبية احتياجات جميع الأسر المؤهلة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، سوف يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليل حجم الحصة الغذائية».



وسيدخل القرار حيز التنفيذ مع مطلع شهر مايو القادم وشملت عملية التخفيض، مادتي البرغل والأرز حيث انخفضت كميات كل منهما من 7.5 إلى 5 كلغ، ومادتي الحمص والعدس الأحمر حيث انخفضت كميات كل منهما من 6 إلى 5 كلغ. وبذلك ستحصل كل أسرة مستفيدة على سلة غذائية تشمل المواد التالية: 5 كلغ من البرغل، 5 كلغ من الرز، 5 كلغ من العدس الأحمر، 5 كلغ من الحمص، 5 كلغ من السكر، 15 كلغ من الطحين، 1 كلغ من الملح، 4 ليترات من الزيت النباتي. وخلال عامين، انخفض وزن السلة الغذائية من 77.28 كلغ وكانت تحتوي على 2066.2 سعرة حرارية في مطلع عام 2020، إلى 44.64 كلغ.