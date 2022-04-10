عبدالحميد الخطيب



«المسرح عندي له مكانة كبيرة»، بهذه الكلمات أكد الفنان القدير جاسم النبهان عن حبه وشغفه للعمل بالمسرح منذ بداياته حتى الآن، وقال: عندما أعتلي خشبة المسرح أشعر كأنني عضو مجلس أمة أحمل هموم الناس، لا أعالجها لكن أطرحها بشكل يتقبله الجمهور، وهذا دور ممثل المسرح لأنه المرآة المعبرة عن قضايا المجتمع.



وأشار النبهان الى أن الأعمال التي قدمها في السابق نجحت لأن فيها جرأة، ولأن هدفها الأول والأخير كان الوحدة الوطنية، وان يكون الجميع على قلب واحد، مثل «حامي الديار» و«دقت الساعة» و«مضارب بني نفط» وغيرها. واستطرد في تصريحات تلفزيونية: المسرح والفنون والدراما قدرنا كجيل قديم، وننقل للجيل الجديد خبراتنا للحفاظ على ما تم تحقيقه من تميز فني.



وأردف النبهان: نوجه الشباب ونعطيهم الثقة لتأدية الدور بشكل صحيح، مستدركا: كثير من الشباب لا يعرف نطق اللهجة القديمة التي تأتي في الاعمال التراثية، ويقولون المفردة لكن «التون» غلط، وأنا أصحح لهم اذا حدث هذا أمامي، وليس عيبا أن أسأل وأقرأ وأتعلم وأنمي قدراتي كممثل.