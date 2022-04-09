أعلن سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي عن تبرع الكويت بمبلغ مليوني دولار أميركي لأوكرانيا في مؤتمر المانحين المنعقد في پولندا اليوم السبت، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وفي حديثه عن بعد، أوضح السفير البديوي أنه سيتم توزيع التبرع على وكالات الأمم المتحدة على النحو الآتي: 500 ألف دولار أميركي لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين و500 ألف دولار أخرى لبرنامج الأغذية العالمي و250 ألف دولار للمنظمة الدولية للهجرة و250 ألفا لمنظمة الصحة العالمية و250 ألفا أخرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة و250 ألفا للجنة الدولية للصليب الأحمر.



ونقل البديوي لمنظمي الفعالية وللشعب الأوكراني الصديق تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والقيادة السياسية وشعب الكويت.



وقال: «اليوم ونحن نستشعر خطورة الموقف تؤكد الكويت على موقفها الثابت وإيمانها المطلق بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحكم العلاقات بين الدول وتؤكد احترام سيادة الدول»، مؤكدا دعم الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى التهدئة وضبط النفس.



وأضاف ان الكويت أكدت أيضا ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية باتفاقيات (مينسك) والآليات الموضوعة لمتابعة تنفيذها بما في ذلك تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202 لعام 2015.



وأضاف السفير البديوي: «أخيرا اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن مبادئنا وقيمنا تحتم علينا الوقوف معا لدعم الشعب الأوكراني».



ونظمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الفعالية الدولية التي عقدت تحت عنوان «الوقوف مع أوكرانيا» بالتعاون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (عن بعد) وبمشاركة رئيس پولندا أندريه دودا.