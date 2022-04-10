التشاور والتنسيق المستمر بين وزارات وهيئات السياحة العربية والشركات المتخصصة لتنفيذ برامج تنشيطية مع إجازتي عيد الفطر والصيف

دعت المنظمة العربية للسياحة وزارات وهيئات السياحة والقطاع الخاص بعالمنا العربي لتنشيط وتنمية السياحة العربية البينية نتيجة للظروف الراهنة والمتعلقة بالحرب الروسية- الأوكرانية وانحسار السياحة الدولية عن المنطقة تحت شعار «إجازتك بالعربي» عبر ما تقدمه الدول ممثلة بوزارات وهيئات السياحة من تسهيلات للسائح، والمبادرات والبرامج التنشيطية المعدة من قبل القطاع الخاص والموجهة للسائح العربي وعائلته، وأن يتم الإعداد لتنفيذ برامج تسويقية سياحية جماعية عربية تكون شاملة للمنطقة العربية ككل أو لكل مجموعة جغرافية يمكن تسويقها معا وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمر بين وزارات وهيئات السياحة العربية والشركات المتخصصة لتنفيذ تلك البرامج، متأملة أن تنطلق هذه الخطة مع بداية إجازات عيد الفطر المبارك والموسم الصيفي المقبل.



ويمثل قطاع السياحة والسفر 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية عام 2019، ما ساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية ويعد أحد أهم القطاعات المولدة للوظائف في اقتصاديات الدول وأن تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية يعتبر الملاذ الآمن لهذه الصناعة الكبرى والتي تعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول، وأنه حسب آخر التقارير التي صدرت أن السياحة البينية داخل الإقليم الواحد تشكل 82% على مستوى العالم وداخل أوروبا وحدها تشكل السياحة البينية 88%. أما بالنسبة للدول العربية، فإن السياحة البينية لا تشكل سوى 42% حاليا وأنها تطمح من خلال هذه الخطة التي تطلقها بدعم وتبني وزارات وهيئات السياحة والقطاع الخاص في عالمنا العربي تحت شعار «إجازتك بالعربي» أن تحقق بحدود 60%، مؤكدة أنه يجب التركيز على دور القطاع العربي الخاص في إقامة المشروعات السياحية العربية المشتركة والخدمات المكملة لها مع توافر البرامج والخدمات ذات الجودة المرتفعة والمرتبطة بتقديمها عبر التحول الرقمي في كل الخدمات بدءاً من الترويج للمقاصد السياحية وحتى وصول السائح وتلقي خدماته، وأن القطاع الخاص يقع على عاتقه دور أساسي واستراتيجي في تنمية الصناعة السياحية لما توفره من عوائد اقتصادية ضخمة على المستثمر والبلد المضيف معا.