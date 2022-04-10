اسامة ابو السعود



حقق المصور الكويتي م.محمد عوض مفاجأة كبيرة بحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة النمسا الدولية للتصوير الفوتوغرافي في محور (الماء).



وتعد هذه المسابقة من أقوى مسابقات العالم في التصوير الفوتوغرافي باعتراف الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي والجمعية الأميركية للتصوير، حيث بلغ عدد الصور بالمسابقة نحو 150 ألف صورة من 130 دولة حول العالم.



وقال م. محمد عوض في تصريحات صحافية «الحمد لله على الفوز بالميدالية الذهبية ورفع اسم الكويت عاليا في هذه المسابقة التي تحظى بمشاركة عالمية واسعة وتشرف عليها لجان تحكيم من أقوى اللجان العالمية».



وأكد ان الجائزة لها مكانة خاصة في سلسلة الجوائز العالمية التي حصل عليها نظرا لمكانة المسابقة عالميا وعدد المشاركين فيها. ودعا عوض الى ضرورة وضع آليات حكومية للاستفادة من امكانيات الشباب الكويتي وتبني مواهبه وإبداعاته في مختلف المجالات.



وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها م. محمد عوض بجائزة عالمية في التصوير الفوتوغرافي حيث سبق أن شارك في العديد من المسابقات وفاز بجوائز عديدة منها جائزة النمسا الدولية الميدالية الذهبية القوة الديناميكية.



كما فاز م.محمد عوض ايضا بمسابقة ماريا لويزا العالمية (الإسبانية) للتصوير الفوتوغرافي الجائزة الشرفية في محور السفر، ومسابقة سيينا العالمية للتصوير الفوتوغرافي (ايطاليا)، حيث فاز بالجائزة الشرفية عن تصوير السفر وجائزة اختيار الحكام.