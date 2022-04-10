بيروت ـ عامر زين الدين



أقامت «لائحة الشراكة والارادة» في دائرة الشوف-عاليه احتفالا حاشدا لإعلان اللائحة الانتخابية لاعضائها من قصر المير امين في بيت الدين، بمشاركة حشد غفير من المواطنين وتقدمه وفد كبير من رجال الدين ورئيس كتلة اللقاء الديموقراطي ورئيس اللائحة النائب تيمور جنبلاط الذي قال: «نجدد إيماننا بالوطن، الإيمان بالمصالحة، إيماننا بالدولة وقناعتنا بأن صوت العقل وحده مطلوب بهذه المرحلة بوجه العبثيين ونلتقي من أجل اكمال معركة السيادة، نلتقي من أجل إكمال ‏‎معركة تثبيت عروبة لبنان وعلاقات لبنان الطبيعية مع الدول العربية، معركة قرارنا الوطني الحر والمستقل من دون أي هيمنة خارجية أو داخلية».



وتابع «مدرستنا مدرسة نضال من أجل الحق ‏‎ومعركتنا معركة عدالة، معركة كرامة وحياة، معركة حقوق الناس التي سرقها جماعة «ما خلونا» الذين أخدوا كل شيء ولم يتركوا لنا وطنا. نعرف ان التغيير لا يحصل بين يوم وآخر ونعرف ان الأمور ستكون أصعب في المرحلة المقبلة لذلك يدنا ممدودة لكل شريك حقيقي حريص على الوطن نحن والشخصيات والقوى الأساسية التي معنا على اللائحة من القوات والأحرار».



كذلك ألقى نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان كلمة قال فيها: «هيمنوا على الدولة وحدودها ومرافئها وقرارها وهيمنوا على علاقاتها بالدول الشقيقة وبالغرب والنتيجة خراب متراكم وانحدار نحو جهنم»، محملا مسؤولية ما وصل إليه لبنان للعهد».



وتوجه النقابي سعد الدين الخطيب الى ابناء إقليم الخروب بالدعوة للمشاركة بالاقتراع لمن يحمل مشروع الشراكة والإرادة من أجل استعادة الدولة والنهوض بالوطن الذي عمل له الرئيس رفيق الحريري، ففي عهدهم نجحوا في إخراج لبنان عن انتمائه العربي ووضعه في طليعة الدول المنكوبة».



وشدد مرشح حزب «الوطنيين الاحرار» فادي المعلوف على «انقاذ لبنان من خلال استراتيجية تشبه عهد الرئيس كميل شمعون وليس العهد الحالي».



وقالت د. حبوبة عون مرشحة الحزب التقدمي الاشتراكي «المرأة قادرة على صنع القرار والمساهمة في إنقاذ بلدنا فالسلطة بيد الشعب وكل ناخب يقرر مصير البلد بصوته».



ودعت جويل فضول مرشحة القوات اللبنانية في عاليه إلى «استعادة البلد من خاطفيه للمحاور الخارجية ومن هيمنة السلاح غير الشرعي».