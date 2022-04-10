ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقا لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2022 إلى 31/03/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.



وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 44.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (42.9% للربع الأول 2021) و43.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (42.7% للربع الأول 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.900 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 1.852 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 48.191 مليون دينار.



وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 28.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (28.5% للفترة نفسها 2021) و25.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29.5% للفترة نفسها 2021). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.236 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 1.107 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدون شراء وبنحو 128.514 مليون دينار.



وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.5% للفترة نفسها 2021) و24.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.3% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.068 مليار دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 1.043 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 25.272 مليون دينار.



وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 4.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.1% للفترة نفسها 2021) و3.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (4.5% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 206.104 ملايين دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 151.053 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 55.051 مليون دينار.



ومن خصائص بورصة الكويت الاستمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 3.764 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 87.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (80.8% للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 3.560 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 83.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.2% للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 204.396 ملايين دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 13.9% (15.5% للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 595.173 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 356.534 مليون دينار أي ما نسبته 8.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.3% للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء بنحو 238.639 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.8% (3.8% للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 161.058 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3% (2.3% للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 126.815 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 32.244 مليون دينار.



وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.5% للكويتيين، 11.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.5% للكويتيين، 15.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل ارتفاع نصيب المستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.



وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 3.2% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -16.5% ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية مارس 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2022 نحو 20.963 حسابا أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.565 حسابا في نهاية فبراير 2022 أي ما نسبته 5% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 1.9% خلال مارس 2022.