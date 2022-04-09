تلقى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، اتصالاً هاتفياً من قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا ، أكد فيه عمق العلاقات بين الجانبين على جميع الأصعدة وبالأخص في المجال العسكري ، و قام الفريق أول مايكل كوريلا بدوره بتوجيه التهنئة الأخوية إلى سعادته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وأكد على أهمية تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجيش الكويتي و الأميركي في شتى المجالات لمواجهة التحديات المتغيرة التي يمر بها العالم بشكل عام و المنطقة بشكل خاص ، وهنأ قائد القيادة المركزية الأميركية بمناسبة تقلده منصب قائد القيادة المركزية الأميركية خلفاً للفريق أول كينيث ماكينزي، وتمنى له التوفيق و السداد خلال فترة توليه مهام منصبه.