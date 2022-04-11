استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس صباح امس بمكتبه في مقر الوزارة مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف يرافقه مدير إدارة الشؤون الإدارية في البنك حمود علي المحيميد، ومدير مركز نظم المعلومات شريفة الكندري، ومدير إدارة مكتب المدير العام حباري الخشتي.



وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق البرجس بضيوفه، مؤكدا الدور التنموي البارز لبنك الائتمان في الاقتصاد الكويتي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات توسيع آفاق العلاقات بين المؤسسة الأمنية وبنك الائتمان، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والبنك.



كما ثمن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف توسيع آفاق التعاون مع وزارة الداخلية، والتي تتواكب مع استراتيجية البنك الرامية الى الدفع قدما بالتنمية الوطنية الشاملة.