أبرز تقرير صادر عن إدارة الخدمات المصرفية والاستثمارية في المركز المالي الكويتي (المركز) أن أكبر 5 صفقات اندماج واستحواذ من حيث القيمة المعلنة لكيانات الاستحواذ الكويتية في 2021 بلغت قيمتها الإجمالية 1.027 مليار دولار.



وتصدرت مجموعة الخليج للتأمين العمليات بالصفقة المليونية التي استحوذت فيها على كامل عمليات شركة أكسا «AXA» الفرنسية في منطقة الخليج بقيمة بلغت 474.8 مليون دولار، وجاءت ثاني أكبر عملية استحواذ من نصيب شركة الفتوح القابضة، والتي استحوذت على 45% من شركة الأنصار المتحدة العقارية بقيمة 161.4 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المستهدفة هي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة ـ كيبكو (البائع) التي تنوي التخارج من حصة إضافية تبلغ 10% من الأنصار المتحدة، إلا أن هذا التخارج لم يكتمل بعد.



واستحوذت شركة الجناح القابضة من شركة الصناعات البتروكيماوية على حصة 10% في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بقيمة 154 مليون دولار، وكذلك صفقة استهدفت 26% من شركة الاستثمارات الوطنية بـ 148 مليون دولار لصالح جهات متعددة، وصولا إلى صفقة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية والتي استهدفت 26% من شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بـ 89 مليون دولار. وأبرز التقرير أكبر الصفقات التي قامت بها كيانات الاستحواذ الكويتية خلال 2019 و2020، وأولها شركة بورصة الكويت التي قامت بالصفقة الأكبر في 2020، ونجحت من خلالها بالاستحواذ على حصة 13% من الشركة الكويتية للمقاصة بقيمة مقدرة بلغت 39.2 مليون دولار. وفي 2019 كانت شركة الغانم للتجارة في صدارة صفقات الاستحواذ بفارق كبير، وذلك بعد إنجازها صفقة للحصول على 16% من بنك الخليج بقيمة إجمالية مقدرة بلغت 501 مليون دولار بواقع دولار للسهم تقريبا، جدير بالذكر أن شركة الغانم استحوذت على تلك الحصة من الهيئة العامة للاستثمار، لترفع بذلك حصتها الكلية في بنك الخليج إلى 33%.



الاندماج والاستحواذ



يشير تقرير «المركز» إلى إتمام كيانات الاستحواذ الكويتية ما مجموعه 33 صفقة خلال عام 2021، الأمر الذي يمثل نموا بنسبة 38% عن مستوى العام السابق وانخفاضا بنسبة 13% مقارنة بعام 2019.



واستحوذت الكيانات الكويتية بشكل رئيسي على شركات محلية، بينما كانت أقل نشاطا تجاه الشركات القائمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات عابرة الحدود، ودليل ذلك أن 78% من الصفقات التي أتمتها الشركات الكويتية خلال 2019-2021 كانت بخصوص شركات كويتية، تبعتها الشركات الخليجية بنسبة 15% والشركات العابرة للحدود بنسبة 7%.



الشركات الخليجية



خلال الأعوام 2019- 2021، أتمت الشركات الكويتية ما مجموعه 81 صفقة استهدفت شركات خليجية، بنمو نسبته 40% بين عامي 2020 و2021، وانخفاض بنسبة 15% عن عام 2019. وشهدت ثقة المستثمرين نموا بسيطا مع تراجع الضبابية التي تسببت بها جائحة كورونا وتقلص أعداد المصابين وتخفيف القيود الاحترازية، وبات السوق في طور التعافي ليقترب شيئا فشيئا من مستويات نشاطه التاريخية.



وتركز نشاط الشركات الكويتية المستحوذة بشكل رئيسي على الاستحواذ على الشركات المحلية، حيث تمحورت 91% من الصفقات حول شركات مستهدفة كويتية، أما الـ 9% الباقية فكانت من نصيب الشركات الخليجية، وباستثناء دولة قطر، أتمت الشركات الكويتية المستحوذة صفقة واحدة على الأقل في باقي شركات الخليج. وبشكل عام، تركزت الشركات المستهدفة من قبل الشركات الكويتية المستحوذة في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والصناعات، والتي شكلت فيما بينها 66% من إجمالي الصفقات للشركات الكويتية المستحوذة ضمن دول الخليج، أما القطاعات الأقل جاذبية فكانت التأمين والطاقة والمواد الخام والأولية، والتي شكل كل منها أقل من 2% من إجمالي نشاط الاندماج والاستحواذ الذي تم خلال الأعوام الثلاثة 2019-2021.



صفقات دولية



وأتمت كيانات الاستحواذ الكويتية خلال الأعوام الثلاثة 2019-2021 ما مجموعه 14 صفقة عابرة للحدود ما بين اندماج واستحواذ.



وأظهرت الكيانات اهتماما خاصا بالشركات في مصر والمملكة المتحدة، بإتمام اربع صفقات في الأولى وثلاث في الثانية، وإلى جانب مصر والمملكة المتحدة، أتمت كيانات الاستحواذ الكويتية صفقة واحدة في كل من بلجيكا والهند وكينيا وإسبانيا، من بين دول أخرى. وتربعت شركة صناعة الكيماويات البترولية على عرش أكبر صفقات الاستحواذ لصالح كيانات الاستحواذ الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة صفقة الاستحواذ ما قيمته 476.2 مليون دولار بحصة 49% من شركة إس كي سي (SKC) المحدودة، وهي شركة من كوريا الجنوبية مصنعة للكيماويات والرقائق البلاستيكية.



وجاءت الصفقة الثانية من حيث القيمة من نصيب شركة وفرة، والتي استحوذت على حصة أقلية في شركة ديجيتال كولوني مانجمنت المحدودة، فرع الاستثمار الرقمي للشركة الاستثمارية العالمية كولوني كابيتال، بقيمة بلغت 400 مليون دولار. واستحوذ بنك بوبيان على حصة 43% من بنك لندن والشرق الأوسط القابضة، أي ما يعادل 73 مليون سهم، بقيمة مقدرة بلغت 158 مليون دولار، وبهذه الصفقة يكون بنك بوبيان قد رفع حصته من الشركة إلى ما يزيد على 71%. وقد استهدفت كيانات الاستحواذ الكويتية بشكل رئيسي الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات، ليمثل هذان القطاعان ما نسبته 51% من الشركات الأجنبية المستهدفة خلال الأعوام الثلاثة المذكورة. أما القطاعات الأجنبية التي حصلت على أقل قدر من اهتمام كيانات الاستحواذ الكويتية خلال الأعوام 2019-2021 فقد كانت في قطاعات الصناعات وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، والتي كانت حصة كل منها من حركة الاندماج والاستحواذ الكويتية أقل من 7%.



الشركات الكويتية المستهدفة



جاء في التقرير أن عدد الصفقات التي شملت شركات كويتية مستهدفة بلغ 104 صفقات، وكان لكيانات الاستحواذ الكويتية نصيب الأسد من هذه الصفقات بنسبة 59%، تبعها المستثمرون الأجانب بنسبة 26%، وكانت البقية الباقية من نصيب كيانات الاستحواذ الخليجية بنسبة 10%، وللمستثمرين الأجانب نسبة 5%. وشهد العام 2021 أكبر عدد من الصفقات بين السنوات الثلاث، والتي بلغ عددها خلاله 39 صفقة، بينما تم إتمام 37 صفقة في عام 2019 مقابل 23 صفقة فقط خلال عام 2020.



الصفقات المعلنة



بنهاية 2021، كان قد تم الإعلان عن 13 صفقة جارية، تتمحور غالبيتها حول كيانات كويتية مستهدفة بنسبة 85%، بينما تتمحور البقية الباقية حول شركات بحرينية وإماراتية، وأكبر هذه الصفقات المعلنة من نصيب شركة الاتصالات الكويتية، والتي وقعت على اتفاقية ملزمة للاستحواذ الكامل على شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة المحلية بقيمة تبلغ 75.7 مليون دولار، وينتظر إتمام الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمامها.