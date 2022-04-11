

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي استكمال حجوزات المشاركين في معرض «العطور وأدوات التجميل 2022» المزمع إقامته بتاريخ 19 مايو المقبل والذي سيستمر حتى 4 يونيو المقبل على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات قطاع العطور والتجميل المحلية والخارجية.



وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم في بيان صحافي إنه تمت تغطية كامل المساحات المخصصة بالإضافة إلى استكمال حجوزات المشاركين في معرض العطور وسط إقبال لافت من قبل الشركات المحلية والخارجية ووكالات عالمية للمشاركة في هذا الحدث المميز.



وأشارت إلى أن الشركة تجري استعداداتها لإقامة هذا الحدث المميز والذي تحرص شركة معرض الكويت على احتضانه مرتين سنويا لما يشهد من إقبال لافت ايضا من قبل محبي العطور والمهتمين به، مؤكدة حرص الشركة على إتاحة كل سبل الراحة لهم.



وأضافت الدهيم: ان معرض العطور يعد من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في مجال العطور والتي تشهدها البلاد على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أصبح وجهة خاصة عند المستهلكين للتعرف على آخر مجالات العطورات والمنتجات العالمية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإبراز أعمالهم ومنتجاتهم أمام هذا الحدث المميز والتعرف عليها عالميا.



وأفادت بأن معرض العطور يشهد تنافسا قويا من قبل الشركات المنافسة من حيث وسائل التسويق والعروض والخصومات، معربة عن ثقتها في ان يحقق المعرض النجاح المنشود وتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم.



وأشارت الدهيم إلى انتعاش المعارض في الفترة الاخيرة خاصة بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة «كورونا»، مبينة أن إقامة هذا النوع من المعارض تنعش الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد وصولا إلى تعظيم دور الشركة إقليميا عبر استقطاب كبريات الشركات والوكالات والعلامات التجارية في المنطقة.



ويعتبر معرض العطور وأدوات التجميل الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي حدثا إقليميا تشارك به كبرى الشركات والوكالات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى الشركات المحلية والخليجية بأكثر من 400 شركة مختصة في مجال العطور والبخور والطيب وأدوات التجميل تتنافس تحت سقف واقف، وأيضا بمشاركة نخبة من المختصين والمشاركين ويوفر كل ما هو مميز للزوار سواء المعروضات الجديدة والخصومات.