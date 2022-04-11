بشرى شعبان



كشف مدير إدارة المبرات والجمعيات الخيرية عبدالعزير العجمي عن التقرير الدوري لعمل فرق تفتيش شهر رمضان خلال المشروع الـ 19 من 1 إلى 9 رمضان، والذي أسفر عن قيام فرق التفتيش بتنفيذ 680 زيارة ميدانية للمساجد، القيام بتنفيذ 32 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية، ومتابعة توزيع السلال الغذائية لـ 7 جمعيات خيرية، ورصد 109 أكشاك لجمع الملابس، وإزالة 70 كشكا لجمع الملابس، وإزالة إعلان لجمع تبرعات للدية.



وأوضح العجمي أنه تم أيضا رصد 22 مطعما تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، كما تم رصد 11 إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات وتم مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي تلك المخالفات.



وتم أيضا رصد 20 مخالفة بالمساجد عبارة عن إعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كذلك تم رصد 20 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات على وسائل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة، كما جرى رصد 21 مخالفات مرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات.