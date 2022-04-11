حنان عبدالمعبود



حررت إدارة تفتيش محافظة حولي التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية عددا من محاضر الضبط لمخالف بأحد المحال بمنطقة حولي بسبب تداول أغذية مغشوشة ومخالفات جسيمة أخرى.



وقامت الإدارة بعدة جولات تفتيشية على محلات الأغذية وبيع اللحوم بمنطقة حولي، ما أسفر عن تحرير عدد من المخالفات الجسيمة لأحد محلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 100 كيلو من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، ومخالفات أخرى مما نتج عنه إغلاق المحل تطبيقا للوائح والأنظمة.



وأكد مراقب تفتيش محافظة حولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد الكندري، ان المحل الذي تم تحرير محاضر الضبط له تم رصده منذ فترة، مبينا أن المخالف بالمحل يقوم ببيع لحم هندي مفرغ من الهواء ويقوم بإزالة الأكياس والبطاقة التعريفية الخاصة باللحم وعرضه للبيع للمستهلك بوصفه طازجا. وأشار إلى أن اللحم بعد إذابته يتم بيعه كلحم طازج وحينما يحفظه المشتري ويجمده مرة أخرى تكثر فيه بكتيريا السالمونيلا ويؤثر على صحة الإنسان، وعليه تم تحرير عدد من محاضر الضبط لمخالف ومنها تداول أغذية مغشوشة وعدم وجود بطاقة البيانات الغذائية، تسييح لحوم مجمدة بقصد البيع بوصفها طازجة وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة للمحل، وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية للعامل، وتداول عامل أغذية دون الحصول على شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة.