يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد الكرة الطائرة مواجهة تجمع القادسية (7 نقاط) مع برقان (دون رصيد) ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة.



ويسعى الأصفر بقيادة المدرب البحريني علي رضا إلى الوصول للنقطة العاشرة، بينما يتطلع برقان لتحقيق فوزه الأول في القسم الحالي. وقد تلقى القادسية خسارة صعبة من الكويت في الجولة السابقة وضعت الأبيض على قمة الترتيب العام والذي قد يحسم اللقب بسببها في حال فوزه على كاظمة بفارق شوطين، بينما يبقى الأمل قائما للقادسية وكاظمة في حال فوز الأخير على الكويت بأي نتيجة، وعليه فإن القادسية يدخل مواجهة برقان بشعار لا بديل عن الفوز.