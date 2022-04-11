أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بجولات ميدانية من قبل الفريق الرقابي بمركزي تيماء وسعد العبدالله برفع كل ما يعوق الطريق ويشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، بشكل عام من خلال رفع كل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.



وأشار القريفة إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة تيماء من قبل الفريق الرقابي بمركز تيماء قد اسفرت عن رفع 11 سيارة مهملة وتم إرسالها لموقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن تحرير مخالفتين لأصحاب عربات آيس كريم للعمل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، مبينا ان الجولة التي نفذها الفريق الرقابي بمركز سعد العبدالله أسفرت عن رفع 4 بقالات و4 عربات آيس كريم فضلا عن تحرير مخالفتين لأصحاب سيارات.



وذكر ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.