أقام النائب م.أحمد الحمد غبقة وحفل استقبال للمهنئين في قاعة الشيخة مريم بمنطقة القادسية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



حضر الغبقة جموع غفيرة من المهنئين الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الفضيلة.



وبهذه المناسبة، هنأ النائب الحمد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وعموم أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة، داعيا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام، مستذكرا عادات وتقاليد أهل الكويت الأصيلة في التواصل والتآخي في مثل هذه المناسبات السعيدة، خصوصا بعد انحسار جائحة كورونا وأوميكرون وعودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في الكويت بلد الخير والأيادي البيضاء.