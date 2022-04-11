من المقرر أن تعلق مدينة غوانزو بجنوب الصين الدراسة حضوريا في المدارس ودور الحضانة ابتداء من اليوم الاثنين بسبب فيروس كورونا، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني نقلا عن الحكومة المحلية.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن جميع المؤسسات التعليمية صدرت لها الأوامر بتعليق الدراسة حضوريا بالمدينة.



وأشارت الحكومة المحلية، إلى أن التعليق سيستمر حتى 17 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن فترة تطبيق القرار قابلة للتغيير، كما طلبت السلطات بالمدينة من الأشخاص الذين يرغبون في مغادرتها إجراء اختبار الحمض النووي قبل 48 ساعة من المغادرة.