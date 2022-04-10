يحتوي على عبارات ومشاهد تخدش الحياء العام وتناوله لأمور غير أخلاقية تمسّ عادات وتقاليد المجتمع الكويتي

أسامة أبو السعود



أعلن المحامي أحمد صنت تقديمه بلاغا للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد قناة mbc لعرضها مسلسل "من شارع الهرم"، حيث إنه يحتوي على عبارات ومشاهد تخدش الحياء العام وتناوله لأمور غير أخلاقية تمس عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

ولفت المحامي صنت إلى أن المسلسل يخالف ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 من قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وأشار إلى انه حتى الآن خرجت لنا بعض الحلقات والمشاهد التي تخدش الحياء العام خاصة أنه في شهر رمضان المبارك يتابع جميع المراحل العمرية التلفزيون، حيث يجب مراعاة ذلك.

وأكد أن خير دليل على هبوط في المستوى الفني وتقديم أمور غير أخلاقية هو حذف بعض المشاهد من القناة التي عرضت هذا المسلسل مما يؤكد أنه يحتوي على مشاهد غير مناسبة.

وأوضح أن بعض المشاهد المصورة والتلميحات تؤكد أن المسلسل كويتي حتى وإن كان المنتج والشركة غير ذلك، مثل استخدام لوحات السيارات وسيارات الشرطة وبعض المواقع الاخرى من التصوير والتي تشير إلى أنه كويتي.

وأكد أن المجتمع الكويتي يرفض مثل هذه المسلسلات الخادشة للحياء، حيث يتسابق الناس في هذا الشهر في نشر الفضائل، بينما نرى تنافسا من قبل بعض القنوات على عرض مثل هذه المسلسلات التي لا تليق بالمجتمع.

ولفت المحامي صنت إلى أن اي رجل لديه غيره يرفض بعض المشاهد التي عرضها هذا المسلسل لأنها تمس الرجولة وتعرض الرجل بلا غيره، حيث إنه حتى إن وجدت بعض هذه الحالات في المجتمع مثلما يدعي البعض فإنه لابد من علاجها بدلا من عرضها بهذه الطريقة.