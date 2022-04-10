أشاد النائب عبدالله المضف بجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف

والخطوات التي اتخذها تجاه التجاوزات في ملف قوارب خفر السواحل



كما أعرب المضف عن شكره وتقديره للمخلصين في وزارة الداخلية الذين كشفوا هذه التعديات على المال العام.

وقال المضف ان الفساد بمجمله يمثل تهديداً للدولة ولكن الفساد في الأجهزة الأمنية يضاعف من ذلك التهديد لأنه ينعكس سلباً على الكفاءة الأمنية سواء لقوة الشرطة أو الجيش بمختلف القطاعات.

ودعا المضف إلى مواصلة هذه الجهود المخلصة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن البناء والنهضة يتطلبان بيئة صالحة خالية من الفساد.