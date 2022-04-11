أعلن مركز العجيري العلمي انه مع غياب القمر فجر يوم السبت 16 ابريل الجاري تجتمع أربعة كواكب في اتجاه الشرق قبيل شروق الشمس في مشهد فلكي مميز يمكن رؤيته بالعين المجردة حيث ستلمع كواكب (المشتري) و(الزهرة) و(المريخ) و(زحل) ويستمر لمعانها حتى شروق شمس يوم السبت.

وقال الفلكي ومدير العلاقات العامة في المركز خالد الجمعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان كوكب الزهرة والمعروف أيضا باسم نجمة الصباح سيكون ألمع تلك الكواكب يليه كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية من حيث اللمعان.

وأضاف الجمعان أن تلك الكواكب تظهر على شكل نجوم على خط مستقيم مائل باتجاه الشرق ويعرف هذا الحدث فلكيا باصطفاف الكواكب ويحدث ذلك في أماكن قريبة من الشمس أو بعيدة عنها وفي بعض الحالات تكون الكواكب متوازية مع الشمس بشكل ظاهري فقط وتظهر كأنها تصطف في السماء.

وأوضح أن الكواكب الأكثر سطوعا تجتمع كل نصف قرن تقريبا وتكون على شكل شبه مستقيم في السماء وكان آخر ظهور لها في أبريل عام 2002 إذ ظهرت خمسة كواكب بالقرب من بعضها ظاهريا على خط واحد وهي المشتري وزحل والمريخ والزهرة وعطارد ويتوقع تكرار هذا الامر مجددا في 8 سبتمبر عام 2040.

وأشار الى انه بسبب ميل مدارات الكواكب واتجاهاتها لا يمكن اصطفاف جميع الكواكب بشكل مثالي وقد كان اخر ظهور للكواكب الثمانية بنفس الجزء من السماء قبل أكثر من 1000 عام ويتوقع اصطفافها مرة أخرى في 6 مايو 2492 م.