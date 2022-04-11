الشريدة: لم يتم انتخابي لأقول نعم سيدي



آلاء خليفة

أوضح امين سر رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.مشعل الشريدة، انه لم يخض الانتخابات لمنصب معين أو لأهداف تتعدى خدمة أعضاء هيئة التدريس والعمل على متابعة مطالبهم ومستحقاتهم والدفاع عن حقوق ومستقبل التعليم التطبيقي ومنتسبيه ، لهذا الغرض عمل جاهدا لإيجاد توازن يحقق ألفة في مجلس إدارة الرابطة، وعلى هذا الأساس تم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب.



وقال الشريدة : منذ بداية الدورة النقابية الحالية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية كان هناك تنافس من خمسة أعضاء لرئاسة الرابطة، ومنذ ذلك الوقت وبعد حسم مناصب الهيئة الإدارية وفقا للائحة في الأسبوع الأول للدورة النقابية والصراع لم ينته، واستمرت محاولات إحباط عمل الهيئة الإدارية وعرقلتها من بعض أعضاء الهيئة الإدارية في الرابطة بإيعاز من البعض في إدارة الهيئة وبعلم وزير التربية.



وتابع: لم يمنعنا ذلك من الإصرار على المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس والعمل على إصلاح منظومة التعليم التطبيقي لأننا لم ننتخب لمنصب أو لمهاترات أو لثأر يتم تحميل وزره على الهيئة الادارية الحالية.



وتابع: إذا كان الخلاف شخصياً مع رئيس الرابطة فلا تحملوا تبعات هذا الخلاف حقوق أعضاء هيئة التدريس ومستقبلهم.



وإذا كان الخلاف سياسيا، فقد أبلغت الزملاء بأن لديهم الأغلبية ليقرروا ما يرونه في صالح أعضاء هيئة التدريس ولكن أبت إرادتهم ذلك، فهناك منهم من قال إما منصب الرئاسة أو لا أعمل، ومنهم من نسي مستحقات ومطالب أعضاء هيئة التدريس لإضافة " د. " لاسمه ومنهم من لا يرى إلا نفسه ومكانته في مجلس الأمة يوما ما والأخير أمين الصندوق ولاؤه لكلية لم تنتخبه.

واستطرد الشريدة قائلا: استميحكم العذر زملائي اعضاء هيئة التدريس لصمتي في الفترة السابقة ولصراحتي الجارحة الآن، كنت أتمنى إتاحة الفرصة للوصول الي حل تقبله الهيئة الإدارية وظننت أنني أتعامل مع زملاء أكاديميين أصحاب مبدأ وخبرة ولكن ما أدركته الآن أن الزملاء باعوا المبدأ وقطعوا أي سبيل لحل الخلاف وفضلوا العمل الفوضوي و لي الذراع والانصياع لإرادة إدارة التطبيقي.



وأضاف: سؤال إلى معالي وزير التربية د. علي المضف ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الانصاري: هل هناك شبهة مالية في الحساب البنكي للرابطة؟ هل يوجد في اللائحة التنظيمية للرابطة ما يفسر أن لإدارة هيئة التطبيقي أي سلطة أو حق التدخل في شؤون الرابطة؟ ولماذا تم تجميد الحساب البنكي للرابطة وشل أنشطتها من قبل د. جاسم الأنصاري المدير العام بالإنابة؟ ما المستند القانوني الذي يسمح للهيئة بأن تجمد الحساب البنكي الخاص بالرابطة؟ لماذا لم يخاطب المدير العام بالإنابة الرابطة بخصوص تجميد الحساب البنكي؟ برجاء تقديم أجوبة على ما سبق أو أي أدلة على وجود شبهة مالية في حساب الرابطة.



وشدد الشريدة على ان العبث الحاصل من قبل إدارة الهيئة لمحاولة شل الرابطة للكف عن مطالباتها المستحقة كتبعية الكليات التطبيقية إلى وزارة التعليم العالي وكأحقية كلية التربية الاساسية في المطالبة لتكون نواة لجامعة تربوية أو جامعة عبدالله السالم.



وزاد: نعم يا زملائي أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية، نحن ندعم بالإجماع حقكم في المطالبة كما نطالب بجامعة تطبيقية تضم الكليات الأربع الأخرى، هذا أحد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الرابطة ومن يروج لغير ذلك فهو مضلل.



في الختام ، كأمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس أرى من مسؤوليتي تجاه زملائي أعضاء هيئة التدريس الكرام أن أدعوكم إلى التواصل لوقف الانتهاكات من قبل الزملاء في مجلس إدارة الرابطة وأدعوهم إذا لم يروا سبيلاً للعمل الجماعي إلى التوجه إلى حل مجلس إدارة الرابطة ووقف هذا العبث.