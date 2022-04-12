كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن تنفيذ الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات في فرع بلدية العاصمة عن تنفيذ جولة ميدانية على المحلات بسوق المباركية للتأكد من التزام المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها.



وفي هذا السياق أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة عبدالله جابر، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى الجولة الميدانية التي تم تنفيذها على المحلات بسوق المباركية وأسفرت عن غلق محلين إداريا وتحرير 8 مخالفات تضمنت 5 مخالفات إعلانات، 3 مخالفات تشغيل محل على وضع يهدد بسلامة الجميع، وذلك لافتقاد اشتراطات الأمن والسلامة وإجراء تعديلات داخل المحلات بدون ترخيص من البلدية فضلا عن تخزين عشوائي لمواد قابلة للاشتعال إلى جانب توجيه إنذار بناء.



ودعا جابر أصحاب المحلات الى الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الإداري، وذلك من خلال عدم إجراء أي تعــديل داخل المحل قبل الحصول على موافقة البلدية إلى جانب مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.