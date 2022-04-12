الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يسير نجم الكرة القطرية السابق وسفير قطر الخيرية للشؤون الإنسانية عادل لامي، على خطى العديد من نجوم الرياضة ممن كرسوا مجهوداتهم لدعم القضايا الانسانية عربيا وعالميا.



لامي، نجم الريان القطري الأسبق، لمع وتألق وأبدع، ففتحت له النجومية أبوابها بعدما أجبر الجميع على احترامه أيا كان انتماؤه وعشقه.



وهو نجم يعتبر مثالا للأخلاق والالتزام والإبداع، إذ يدعو يوميا عبر حسابه الشخصي في «تويتر» لمساعدة الأشقاء في حلب وسورية ويقوم بجهد أكثر من رائع في هذا الجانب، من خلال زيادة التبرعات والحث بشكل أكبر على المشاركة والمساهمة وعمل الخير، مما أدخل العديد من نجوم الكرة والرياضة القطرية في أجواء العمل الخيري كسفراء لهذه الجمعيات وتحديدا جمعية قطر الخيرية التي استقطبت الكثير من النجوم أصحاب الشعبية الجارفة والمكانة المميزة لدى الجماهير لزيادة هذه الثقافة ونشرها.



وقد نظم عادل لامي مبادرات شبابية قطرية بالتعاون مع قطر الخيرية، مثل حملة لتوزيع وجبات غذائية وعصائر ومياه على العمال خلال فترة الظهيرة، تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر، وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد البنية التحتية لدولة قطر.



وقال لامي: «نظرا لموجات الحر التي تعم منطقة الخليج بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، فقد بادرت مجموعة من الشباب القطري بتوفير وتوزيع وجبات غذائية لصالح العمال في عدد من المواقع داخل دولة قطر، بغية تخفيف وطأة الحر عليهم، وتحسين ظروف عمل هؤلاء العمال». وأضاف أن المجموعات التي ساهمت في الحملة بلغ عددها 9 مجموعات، 3 منها للشباب، و5 مجموعات من البنات، قاموا بتوزيع أكثر من 300 وجبة من المواد الغذائية والمياه والعصائر على العمال خلال فترة الظهيرة. كما شارك عادل لامي في جمع التبرعات والمساهمة مع جمعية قطر الخيرية في توزيعها على عدد من الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية.