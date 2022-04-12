خليفة الياقوت: المجموعة تقدم الدعم والحلول القانونية للاتحاد لتلبية احتياجات المواطنين

إبراهيم العوضي: اتحاد العقاريين يركز على قوانين المطور العقاري وحل القضية الإسكانية

فواز العثمان: الاتفاقية تساعد على صياغة القوانين والعقود العقارية بشكل قانوني وفني

طارق عرابي



أكد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة حامد الياقوت أن المجموعة حريصة وبشكل دائم على تقديم خدماتها واستشاراتها القانونية المتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة رئيسية داعمة للاقتصاد ويتضمن استثمارات تقدر بالمليارات، ومن ثم فإن الحفاظ عليه بالشكل القانوني يمثل أهمية قصوى لكافة المتعاملين بداخله من أفراد وشركات.



وأضاف الياقوت، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، في مقر مجموعة الياقوت والفوزان القانونية بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد العقاريين، بحضور رئيس مجلس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، أن توقيع المذكرة مع الاتحاد يعكس الأهمية القصوى التي توليها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية باعتبارها من أهم المؤسسات المتخصصة في تقديم الدعم القانوني المتصل بالقطاع الاستثماري والتجاري سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، كون المجموعة تمتلك من الخبرات والكوادر القانونية والعلمية والعملية التي تتميز بالتعدد النوعي للموضوعات والمشاريع والأعمال المتصلة بالقطاع العقاري وما يرتبط بها من عقود مقاولات عادية أو عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العقود المتعلقة بتطوير وتطوير وتشغيل وصيانة أملاك الغير.



وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين تتضمن تقديم الدعم والرأي القانوني من قبل مجموعة الياقوت والفوزان القانونية لاتحاد العقاريين ذات الصلة بالقطاع العقاري في الكويت، مع قيام اتحاد العقاريين بتزويد المجموعة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بالموضوعات أو العقود أو المشروعات التي يتم عرضها عليه لإبداء الرأي القانوني بشأنها وتسهيل التعاون والتواصل المستمر بين الطرفين سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو حضور الاجتماعات أو البريد الإلكتروني.



وأكد الياقوت أن أهمية الاتفاقية تأتي على خلفية مشاركة اتحاد العقاريين في العديد من اللجان الفنية في مجلس الأمة وكذلك في المجلس البلدي وغيرها من الجهات، وهو ما يجعل تواجد الرأي والدعم القانوني الذي ستوفره مجموعة الياقوت والفوزان القانونية أمرا على جانب كبير من الأهمية.



وأضاف: لا شك أن تلك العقود والقوانين التي سيتم التعاون بشأنها مع اتحاد العقاريين ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري وعلى تلبية احتياجات المواطنين وبما يسهم في حل القضية الإسكانية، مشيرا إلى أن التعاون مع اتحاد العقاريين يأتي كونه من بين الجهات الفاعلة في تطوير آليات السوق العقاري وما يمثله من أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.



من جانبه، أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن التعاون مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية يمثل أهمية كبيرة في صياغة العقود والقوانين ذات الصلة بالقطاع العقاري وتقديمها للجهات المعنية.



وبيّن أن لاتحاد العقاريين دورا مهماً جدا في تطوير القطاع العقاري، كونه يعكس احتياجات المواطنين والشركات والمستثمرين وتقديم تلك المتطلبات التي تعزز وتطور القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي.



وفيما يتعلق بمجموعة القوانين التي يستهدف اتحاد العقاريين التركيز عليها في المرحلة المقبلة، أشار العوضي إلى أن قوانين المطور العقاري والرهن العقاري، وإنشاء هيئة عامة للعقار، مشددا على أن توجه الاتحاد نحو صياغة العقود والقوانين بشكل قانوني يأتي لأهمية الجانب القانوني والفني في تقديم مقترحاته بشكل احترافي للوزارات والجهات المعنية.



من جانبه، أكد أمين عام اتحاد العقاريين فواز العثمان أن الاتفاقية تعكس الأهمية الكبيرة للجانب القانوني والفني في كافة العقود والقوانين ذات الصلة بالقطاع العقاري، مرحبا بالاتفاق مع مجموعة الياقوت والفوزان والتي ستكون لها بصمة واضحة في تطوير وصياغة مثل تلك القوانين.