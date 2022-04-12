نظراً لخبرته الواسعة والشاملة في المجال العقاري، والتي تمتد لنحو 49 عاما، نجح بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في إدارته العقارية - قسم التقييم العقاري، خلال العام السابق في تقييم ما يقارب 13900 عقار لمجموعة متنوعة من المؤسسات والبنوك، والأفراد أيضا، والتي قدرت قيمتها السوقية بنحو 28 مليار دينار، حيث يعتبر KIB أبرز مؤسسي مجال التقييم العقاري في الكويت، والمرجع الرئيسي في هذا المجال لكل من الشركات، والأفراد، والمؤسسات الحكومية، وغيرها من المنظمات، كما يعد الوجهة الأولى للحصول على كل خدمات التقييم العقاري المتكاملة وبأفضل مستوى.



يذكر أن الإدارة العقارية في KIB تقوم بتقييم جميع أنواع العقار السكني والاستثماري والتجاري، وكذلك الصناعي والحرفي، كما تقيم مباني المستشفيات والفنادق، والمشاريع الترفيهية ومشاريع الطابع الخاص والمتعددة الاستخدامات، فضلا عن مشاريع والـ BOT، وعقود حقوق الانتفاع. هذا ويتمتع قسم التقييم العقاري في البنك على قاعدة بيانات عقارية كبيرة، ويعتمد في تقديم خدماته على طاقم هندسي ذي خبرة عالية في المجالات العقارية المختلفة.



وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز لإدارته، صرح مدير الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات والدعم الفني بالإدارة العقارية في البنك، م.فهد الصالح: باعتبارنا من أوائل المؤسسات المالية الرائدة بالكويت في تقديم الخدمات البنكية العقارية منذ تأسيسنا في 1973، تحظى إدارتنا العقارية في KIB بثقة كبيرة من قبل البنوك المحلية الأخرى والمؤسسات الحكومية، والعديد من المؤسسات وكذلك الأفراد، وذلك لما نقدمه لهم من خدمات متكاملة، خاصة فيما يتعلق بالتقييم العقاري.



كما عدد الصالح سلسلة الخدمات الأخرى التي يقدما قسم التقييم العقاري لدى KIB، من بينها متابعة المشاريع قيد الإنشاء والتأكيد على التزام الملاك برخص البناء ومواد البناء المستعملة، كما يقوم القسم بدراسة المشاريع الإنشائية لقسم تمويل الشركات ومعاينة هذه المشاريع لاعتماد خطابات الضمان للشركات المنفذة لعقود البناء والتأكد من مدى الالتزام بجدول تنفيذ أعمال المشروع، علاوة على عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع على اختلافها وتقدير تكاليف البناء للعقارات المراد بناؤها. وكجزء من خدماته الإضافية، يقوم القسم أيضا، وفقا للصالح، بالتصنيف العقاري لجميع القطاعات العقارية حسب المعايير الدولية والمحلية، مع تحديد الإيجارات الاقتصادية لوحدات العقارات بمختلف أنواعها.