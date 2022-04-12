هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت إلى الفوز بلقب كأس الاتحاد عندما يلتقي الجهراء في الـ 9:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويسعى الأبيض للظفر بثلاثية الدوري وكأس السوبر وكأس الاتحاد للموسم الحالي، فيما يأمل «الجهراوية» العودة لمنصات التتويج من الباب الواسع.



وتبدو فرص الكويت كبيرة للفوز نظرا لما يضمه من عدد كبير من اللاعبين المتميزين بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز، وهو ما مكن الفريق من الظفر بلقب الدوري بجدارة، وعلى الجهة الأخرى يأمل المدرب الصربي للجهراء دراغان تسجيل أكبر مفاجآت الموسم، معتمدا على جهود محترفه التونسي صالح الماجري، والأميركي شاني ريكتور، وسلطان السهو، وأحمد سعود.



سيدات القرين و«الفتاة» إلى نهائي دوري السيداتإلى ذلك، تأهلت سيدات نادي القرين ونادي الفتاة إلى المباراة النهائية لدوري كرة السلة للسيدات، وذلك بعد تغلب القرين على فريق جامعة الخليج 75-42، وفريق «الفتاة» على سيدات نادي سلوى الصبــاح 73-38 ضمن الدور نصف النهائي، واللتين اقيمتا مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.