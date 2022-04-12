عبدالله الراكان



أقام مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للاطفال في مركز الرعاية الدولية للفروسية في منطقة صبحان برنامج اسباير الرمضاني لتنظيم حملة ازرع الخير تحصده.



وقالت رئيسة مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح ان تواجدنا في مركز الرعاية الدولية ضمن برنامجنا الرمضاني احصد الخير تحصده بهدف غرس قيمة المشاركة والعطاء لدى الاطفال والتدبر في اسماء الله الحسنى.



وأضافت: نظمنا ورشة تفاعلية للاطفال اسمها سر امي الصغير وورشة الرفق بالحيوان وسنقوم بتوزيع وجبات افطار صائم من تجهيز الاطفال على العاملين في مركز الرعاية الدولية للفروسية.



واضافت الرويح ان مركز اسباير يهدف الى غرس مجموعة من القيم والبرامج الهادفة لدى الطفل التي يستفيد منها، مشيرة الى ان طبيعة شهر رمضان المختلفة تحتم علينا زرع القيم الاسلامية والانسانية بشكل مكثف عن القيم التثقيفية التي عادة نطرحها في برامجنا، لهذا اخترنا شهر رمضان لحثهم على المشاركة والعطاء.



واشادت بتفاعل أولياء الأمور والاطفال في البرنامج حتى اصبح الاطفال يتطوعون ويبادرون بمجموعة من البرامج في الحملة وليس كمشاركين.