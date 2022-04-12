الحفل الأول أنغام وفؤاد عبدالواحد والثاني أصالة ورحمة رياض

تجهيزات المهرجان على أعلى مستوى وهناك حفلات قادمة مفاجأة للجمهور

ياسر العيلة



عقب النجاح الكبير الذي حققته الحفلات الغنائية السابقة التي حملت عنوان «ليلة عمر» والتي شارك فيها كبار نجوم الوطن العربي مثل شيرين عبدالوهاب وجورج وسوف وأنغام وأصالة وغيرهم من النجوم، يعود المنتج الشاب عبدالعزيز الزيدي لتقديم مهرجان غنائي كبير بنفس الاسم ويضم حفلين على مدار يومين متتاليين، الحفل الأول يقام الخميس 12 مايو وتحييه المطربة الكبيرة أنغام بمشاركة النجم الشاب فؤاد عبدالواحد، والثاني يقام في اليوم التالي الجمعة 13 مايو وتحييه النجمة الكبيرة أصالة نصري والمطربة الشابة رحمة رياض، ويقام الحفلان في أرض المعارض بمشرف.



في هذا الصدد، تحدث الزيدي لـ«الأنباء» قائلا: عقب عودة الحياة للحفلات الغنائية من جديد بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا قررنا أن تكون عودتنا لإقامة الحفلات من خلال مهرجان «ليلة عمر» على يومين متتاليين، وهناك خطة لإقامة العديد من الحفلات خلال العام الحالي، وستشهد هذه الحفلات تواجد مطربين ومطربات أسماؤهم ستكون مفاجأة لكل عشاق الطرب والموسيقى.



وأضاف: حرصنا على أن تكون عودتنا من خلال مهرجان «ليلة عمر» مختلفة ومميزة عن باقي الحفلات الأخرى، كما عودنا جمهورنا في حفلاتنا السابقة، حيث ستشهد الحفلتان تجهيزات على أعلى مستوى من مسرح مجهز بتقنيات عالية وديكور مبهر، بالإضافة الى الصوت والإضاءة، وتنظيم دقيق، وسلاسة في الدخول والخروج من خلال فريق عمل محترف.



وأشار إلى أن اختيار نجوم مهرجان «ليلة عمر» تم بعناية وبعد دراسة ورغبة جماهيرية من عشاق الطرب في الكويت. وتابع: لم نجد أفضل من المطربتين أنغام وأصالة لما لهما من شعبية وجماهيرية كبيرة في الكويت والوطن العربي، لنعود من خلالهما لإقامة حفلاتنا، وقد حرصنا على أن تتواجد أسماء شابة لها جمهورها الكبير أيضا مع هاتين النجمتين، فوقع الاختيار على المطرب فؤاد عبدالواحد لحفلة أنغام والمطربة رحمة رياض لحفل أصالة، ليكون مهرجان «ليلة عمر» عنوان الطرب الأصيل.