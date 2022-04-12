بشرى شعبان



أعلنت مديرة إدارة تنمية المجتمع دلال المطيري أن مراكز تنمية المجتمع بمختلف المناطق شهدت عدة فعاليات في شهر رمضان المبارك، تضمنت ورش عمل فنية وصناعية مع إقامة مسابقات رمضانية ومهرجانات خاصة بالقرقيعان.



وذكرت في تصريح صحافي أن مراكز التنمية بمختلف المناطق ستكون على استعداد تام لإحياء فعاليات شهر رمضان المبارك بمراكز التنمية، حيث يقام حاليا على سبيل المثال في مركز تنمية المجتمع بمنطقة الفنطاس برنامجا يشمل محاضرة وورشة فنية لصناعة الصابون المعطر بالألوان ومهرجان القرقيعان الذي يقام بالتعاون مع جمعية الفنطاس ولمدة خمسة أيام، إضافة إلى معرض للأسر المنتجة.



وفيما يخص مراكز التنمية في كل من مناطق جابر العلي وهدية وصباح السالم والعدان والعيون وسعد العبدالله وجابر الأحمد والقيروان وعبدالله المبارك، وغيرها، أشارت المطيري إلى أن مراكز التنمية وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية ستقوم بتفعيل الأنشطة المسائية لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وذلك عبر إقامة المعارض للأسر المنتجة، لافتة إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة الشؤون وهيئة ذوي الإعاقة تجسد في قيام مركز تنمية المجتمع الزهراء بتنظيم معرض للأسر المنتجة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعاون مشترك مع هيئة ذوي الإعاقة الثلاثاء خلال تنظيم حفل قرقيعان لأبنائنا من ذوي الإعاقة في مركز تنمية المجتمع الزهراء وتحت رعاية الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي.