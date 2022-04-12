في إطار سعيها لتنمية بشرية منضبطة تعمل أكثر من (500) حلقة علمية، وحلقة تحفيظ قرآن في مختلف أنحاء الكويت من خلال إدارة متخصصة (إدارة القرآن الكريم) في جمعية إحياء التراث الإسلامي، إضافة إلى آلاف الحلقات في مختلف أنحاء العالم جميعها تحمل اسم الكويت وأهل الخير فيها، حيث يتم دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم داخل الكويت وخارجها، وتحظى بإقبال كبير من قبل جمعية إحياء التراث الإسلامي. وسعيا منها لدعم الأنشطة الخاصة بالقرآن الكريم، فإن الجمعية تطرح مبادرة خيرية تعليمية جديدة (كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم) داخل الكويت وخارجها ابتداء من اليوم الثلاثاء (11) رمضان. ويهدف هذا المشروع الى كفالة الحلقات والمحفظين والدعاة، ونشر العلم الشرعي من خلال طباعة الكتب العلمية والشرعية وتوزيعها على طلبة العلم والمهتمين في العلوم الشرعية والعلمية، ومثل هذه الأعمال تحظى بالأولوية للحاجة الماسة للقيام بواجب الدعوة الى الله تعالى، ونشر العلم في أماكن ينتشر فيها الجهل والأمية.