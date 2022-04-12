عقد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا افتراضيا ركز بشكل أساسي على أوكرانيا، وأبلغ مودي بايدن إنه اقترح على روسيا أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وخلال الاجتماع الافتراضي عبر الفيديو، عبر كل من بايدن ومودي عن قلقهما المتزايد من الدمار داخل أوكرانيا، لاسيما في بوتشا، حيث قتل كثير من المدنيين.



وقال مودي: «في الآونة الأخيرة، كانت أنباء مقتل مدنيين أبرياء في مدينة بوتشا مقلقة للغاية. نددنا بها على الفور وطالبنا بإجراء تحقيق مستقل».



من جانبه، أوضح بايدن أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي زيادة في واردات الهند من الطاقة الروسية او تسريع في وتيرتها، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عقب الاجتماع الافتراضي.



وفي سباق متصل، قال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي الأميركي لشؤون الاقتصاد الدولي، الذي زار الهند في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة لن تضع أي «خط أحمر» للهند بشأن وارداتها من الطاقة الروسية لكنها لا تريد أن ترى «زيادة سريعة» في الواردات.



واشترت الهند 13 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ غزو أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة في أعقاب العقوبات الغربية على الكيانات الروسية، وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة «رويترز» للأنباء.