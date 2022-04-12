وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي، سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، استند فيه إلى الخبر الذي نشرته صحيفة (الراي) بعنوان "سقوط حر لجامعة الكويت" ، وطلب الطريجي تزويده بأسباب استمرار هبوط تصنيف جامعة الكويت في تصنيف الجامعات العالمي QS والذي وصل إلى إلى مستوى 1001 -1200 ، وأسباب عدم تقديم الدعم اللازم للأبحاث العلمية.

وأضاف في سؤاله ما هي أسباب ودواعي انتقال كليات جامعة الكويت الي منطقة الشدادية دون استكمال الجاهزية لذلك كتأثيث وتأهيل كامل المختبرات وغيرها من المرافق التعليمية؟وما معوقات عدم تسكين القيادات في الهيكل التنظيمي للجامعة على مختلف المستويات؟كما طلب الاستراتيجية التي أعدتها جامعة الكويت – إن وجدت - لرفع تصنيفها عالميا خلال السنوات المقبلة.