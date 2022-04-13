عبدالحميد الخطيب



تشهد شاشة التلفزيون في رمضان تقديم العديد من البرامج الدينية التي تحصد نسب متابعة كبيرة، وتستحوذ على حب المشاهدين في أيام الشهر الفضيل لما تضمه من قضايا دينية وفتاوى ومعلومات تهم الناس، ومن هذه البرامج «سألوني» الذي يقدمه أستاذ الدراسات الإسلامية د.محمد العوضي عبر شاشة تلفزيون الكويت، ويجيب من خلاله عن أسئلة الجيل الجديد.



و«سألوني» برنامج اجتماعي تربوي واقعي يطرح ويناقش موضوعات وظواهر اجتماعية وثقافية تهم حياة الفرد والمجتمع الكويتي وغيره، وذلك بأسلوب حيوي شبابي عصري، ويتنقل على امتداد حلقاته الـ 30 بين القضايا المتنوعة والمنتقاة بعناية فائقة، ويظهر ذلك جليا بالتأمل في عناوين الموضوعات المختارة، حيث يركز البرنامج على المناقشة والمعالجة الفكرية والتربوية والعلمية للقضايا المطروحة.



وتم اختيار اسم «سألوني» للبرنامج من وحي شغف وجرأة الشباب الكويتي والعربي في طرح تساؤلاته الفكرية ومشكلاته الاجتماعية، ومن أبرز عناوين الحلقات «هوس الشهرة، أكثر الناس ليست حجة، هبة التمرد، إدمان الإباحية، المخدرات الجديدة، بر الأبناء، المسؤولية الاجتماعية، مافيا توريط الأطفال، اللسان المرقع، هوس الجمال والكمال، العنف ضد المرأة، صراع الدين والعلم، احتكار الجنة، التربح بهتك الخصوصيات، غربة كبار السن، المدرس الأبوي، ظلام الإشاعات، سر إسلام الغربيات، الهشاشة النفسية، في بيتنا شكاك، ثقافة السكاكين».



ومن أبرز ضيوف البرنامج «المغني حمود الخضر، رئيس مركز الإدمان د.عادل الزايد، الخبير التربوي د.إبراهيم الخليفي، عميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق د.يعقوب الكندري، الناشطة في العمل الإنساني هيا الشطي، رئيس قسم حماية الطفل في وزارة الداخلية المقدم سعود العامر، المخترع د.أحمد نبيل.



جدير بالذكر أن د.محمد العوضي هو أحد أشهر المتخصصين في الفكر والثقافة الإسلامية بالعالم العربي والإسلامي، وأستاذ الدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية بالكويت، وقد منح عام 2019 لقب «الأب القدوة المفكر» في حوار الشباب من قبل الأمم المتحدة لما يملكه من خبرة وعلم ومعلومات واحتكاك واقعي بالشباب، بالإضافة الى القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها.



فريق عمل «سألوني»



إعداد وتقديم: د.محمد العوضي، إخراج: أحمد يوسف، اعداد: غزيل الحربي واشرف المرزوق وعلاء البربري وسارة الهاجري ومريم الراشد، مدير التصوير: عبدالله الدهان، مدير الإنتاج: علي الحربي، مونتاج: صبحي أبوعيشة، انشودة البرنامج: عبدالله الجارالله، منتج فني: عبادة نوح، إشراف عام: أنس الخليفة، إنتاج: ميديا فورس للإنتاج الفني والمسرحي.