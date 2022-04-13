بشرى شعبان



كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ان اداراة تنظيم واستقدام العمالة المنزلية قامت خلال شهر مارس الماضي بتسييل جزئي واحد للضمان المالي لصالح مستفيدين الى جانب تحصيل 76670 دينارا لصالح اصحاب الاعمال، وتحصيل 1747 دينارا لصالح العمال.



كما قامت فرق تفتيش على مكاتب العمالة المنزلية بوضع ملصقات مخالفة على ابواب خمسة مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية وتم ايقاف 5 تراخيص عمل لوجود مخالفات.



واشارت الهيئة في بيان صحافي إلى أن الادارة المختصة اصدرت 6 تراخيص مزاولة عمل جديدة، وتلقت 3 طلبات لإلغاء تراخيص



كما كشفت عن تسلمها 380 شكوى، منها 183 شكوى من صاحب عمل ضد مكتب، و181 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، و17 شكوى من صاحب عمل ضد عامل، حلت بشكل ودي 290 شكوى، وأحيلت الى القضاء 63 شكوى، و37 شكوى جواز سفر تم تسليمه الى العامل.