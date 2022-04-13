

إن الأحداث في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكدت أصالة معدن أبو خالد وحكمته وبعد نظره وشجاعته ودماثة خلقه وهدوءه وسعة صدره ورحابته وتعامله الراقي وحرصه على الدستور وإيمانه بالنهج الديموقراطي الذي ارتضاه حكامنا آل صباح الكرام وشعبهم الوفي وتعامله بمسؤولية فريدة في جميع الأحداث، وهنا أسطر بعض الأبيات التي أعتقد أنها قليلة في حق سموه بعنوان «شيخ الفعل والسياسة»:



لافي العجمي



صباح يا شيخ الفعل والسياسة



يلي مقامك عالي عند مقليك



واجهت دورات الليالي بشراسة



الله يرحم أبوك اللي مربيك



درست قوم ما تعرف الدراسة



وأخذتها بفطنة وحكمة وتكتيك



وراعي الحيل دنقت بالوقت راسه



ورفعت رأسك والكواكب حواليك



انت الفكر والمعرفة والحماسة



وكل العلوم الطيبة مشرقة فيك



بشتك ذرى من عنا الوقت حاسه



وحسمتها بلو دامت لغيرك ما اتصلت إليك