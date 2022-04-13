أحمد مغربي



أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن فتح باب التقديم لنظام دعم الموظفين الكويتيين الذين يلتحقون ببرامج الدراسات العليا (داخل الكويت) وهم على رأس عملهم في القطاع النفطي.



وقالت «البترول» في تعميم صدر أمس، وحصلت عليه «الأنباء»، انه على الراغبين بالاستفادة من النظام والمستوفين للشروط تعبئة نموذج طلب التعويض لدى دوائر التطوير الوظيفي بالمؤسسة/ الشركة وتقديم المستندات المطلوبة وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 12/5/2022، وستقوم الجهة المعنية بعد ذلك باعتماد الطلبات المستوفية للشروط والمستحقة للدعم.



شروط النظام



1 ـ يشمل النظام الموظفين المستوفين للشروط والملتحقين ببرامج الدراسات العليا (داخل الكويت) بعد 21/1/2009.



2 ـ ان تكون الدراسة في احدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي داخل الكويت وليس خارجها.



3 ـ ان يكون برنامج الدراسات العليا معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي ما لم يكون البرنامج في جامعة الكويت.



4 ـ ان تكون الدراسة في البرنامج نظامية وبما لا يتعارض مع ساعات عمله الرسمية.



5 ـ ان يكون المتقدم على رأس عمله أثناء الدراسة.



6 ـ ألا يكون المتقدم متمتعا ببعثة من المؤسسة او اي جهة اخرى او ألا يكون حاصلا على اجازة دراسية (براتب/ من دون راتب) من جهة عمله.



7 ـ ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين متصلتين في القطاع النفطي.



8 ـ يقدم الدعم بعد حصوله على شهادة الدراسة العليا المعتمدة.



9 ـ يقوم المتقدم بتقديم المستندات المطلوبة لذلك.



10 ـ ألا يقل تقدير العلاوة السنوية للموظف عن جيد خلال فترة دراسته.



11 ـ ألا يكون لدى المتقدم أي إنذارات خطية خلال فترة دراسته.



12 ـ يقدم الدعم للموظف لمرة واحدة فقط.



آلية التطبيق



وقالت «البترول» إن الموظف/ العامل سيتقدم الى أقسام ودوائر التطوير الوظيفي لدى المؤسسة/ الشركة النفطية التابعة له لتعبئة نموذج طلب التعويض في الجزء الأول مرفقا به المستندات المطلوبة المذكورة في البند التالي.



المستندات المطلوبة



٭ نموذج طلب التعويض المعبأ للموظف/ العامل.



٭ الشهادة الصادرة عن الجامعة تثبت التخرج للموظف/ العامل ومبينا فيها نوع البرنامج.



٭ كشف الدرجات المعتمد.



٭ الفواتير/ مستندات تكلفة الرسوم الدراسية (الأصلية).



٭ صورة البطاقة المدنية.



٭ شهادة باعتماد البرنامج الدراسي من قبل وزارة التعليم العالي (ما لم يكن من جامعة الكويت).