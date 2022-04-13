شريف حمدي



حققت بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي قفزات كبيرة خاصة على مستوى القيمة السوقية التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ سنوات باقترابها من 48 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام.



وظهر من حركة المتعاملين أن هناك إقبالا كبيرا على الأسهم القيادية التي كانت أكثر جذبا للمستثمرين وهو ما تبين من خلال الارتفاعات اللافتة في مستويات أسعارها والتي كانت وراء القفزة الكبيرة في القيمة السوقية.



ومن خلال رصد لـ «الأنباء» لأعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية 2022 حتى نهاية الربع الأول، تبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم وصلت حتى 102.7%.



وأغلب هذه الأسهم ذات قيم سعرية مرتفعة، حيث تضم القائمة 5 اسهم دينارية، على عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كان القوام الأساسي لقائمة أعلى 20 سهما تحقيقا للعوائد السوقية من الأسهم دون الـ 100 فلس، كما اظهر الرصد ما يلي:



٭ تبين أن 6 أسهم من المدرجة بالسوق الأول كانت بين قائمة أعلى 20 سهما حققت ارتفاعات سعرية منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول.



٭ جاء سهم «استثمارات» في الصدارة كأعلى عائد سوقي ببورصة الكويت منذ بداية العام بنسبة 102.7%، وأنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 444 فلسا.



٭ تلاه سهم «الصفاة» بـ 95.3% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 95.3 فلسا في آخر جلسة تداول.



٭ حل ثالثا، سهم «فنادق» الذي بلغت مكاسبه 75.7% بارتفاعه لـ 123 فلسا.



٭ رابعا حل «اس تي سي» بـ 70.2%، بعد ارتفاعه لـ 1.455 فلس.



٭ خامسا، جاء سهم «كابلات» بنسبة 67.3% عوائد سوقية ببلوغه 1.457 فلس.



٭ في المرتبة السادسة، حل سهم «مشاريع» بنسبة 41.55% بارتفاعه إلى 206 فلوس.



٭ سابعا، جاء سهم «انوفست» بمكاسب سوقية 41.53% ببلوغه 167 فلسا بنهاية جلسة الخميس الماضي.



٭ ثامنا، حل سهم «إعادة» بمكاسب 38.1% بارتفاع السعر السوقي للسهم إلى 380 فلسا.



٭ في المرتبة التاسعة جاء سهم «البورصة» محققا 34.2% مكاسب ببلوغه 2.710 فلس.



٭ في الترتيب العاشر حل سهم «تمدين استثمارية» بمكاسب 31.4% بارتفاع سعر السهم إلى 498 فلسا.



وكما يظهر أن الأسهم من الترتيب الحادي عشر إلى العشرين حققت من 30.9% إلى 22.3%، وهي نسب جيدة كعوائد سوقية حققها المساهمون من هذه الأسهم، يمكن أن يتحقق من اقتنائها عوائد مزدوجة نظرا لأن قائمة الـ 20 تضم كثيرا من الأسهم التي لديها سجل حافل في التوزيعات النقدية.