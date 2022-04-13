يعقوب العوضي



أعلن اتحاد الطائرة قائمة أسماء لاعبي المنتخب الوطني الذي سيشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقررة في الكويت من 20 الى 25 مايو المقبل وضمت: سعد صالح، راشد عنبر، عبدالناصر العنزي، سلطان أحمد، بدر عبدالله، ناصر محمد، عذبي مالك، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، عبدالله جاسم، عبدالرحمن العتيبي، إبراهيم موسى، عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، مشعل العمر، عبدالرزاق اللوغاني، عبدالله الملا، فهد العنزي، إبراهيم الفضلي ويوسف الظفيري. من جانب آخر، فاز القادسية على برقان 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد الكرة الطائرة ضمن منافسات المربع الذهبي من الدوري الممتاز، ورفع الأصفر رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظفر برقان بأول نقطة في حسابه. ويلتقي برقان اليوم مع كاظمة والذي يحمل برصيده 9 نقاط في الـ 9 مساء ضمن الجولة قبل الأخيرة من المربع الذهبي في البطولة.