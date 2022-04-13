أعلنت جمعية أبوحليفة التعاونية عن إطلاق بطولتها الرمضانية «شهداء أبوحليفة لكرة القدم»، تحت رعاية النائب الصيفـــي مبــارك الصيفـي الجمعـة المقبــل. وصـرّح عضــو مجلس الإدارة فلاح شبيب السبوق بأن البطولة تم التسجيل الفعلي للمشاركة بها بواقع 16 فريقا، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز مالية قيّمة لأصحاب المركزين الأول والثاني. وأعرب عن تقديره وشكره للنائب الصيفي على رعايته للبطولة التي تحمل اسم شهداء أبوحليفة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالا رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة، بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة وبسالة من أجل الكويت والكويتيين.



وأكد السبوق أن من شروط التسجيل في البطولة وجود 3 مساهمين بجمعية أبوحليفة داخل كل فريق.