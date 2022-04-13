هادي العنزي



فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي برقان بالمركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد بعد تغلبه على اليرموك 93-81، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول لتحديد المركزين الثالث والرابع، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات. وتمكن المدرب الوطني طلال القلاف من قيادة «سلة» برقان لأول إنجاز في مسيرة الفريق منذ تأسيس النادي في 2007، وتألق المحترف الأميركي مايكل موري في المباراة، بعدما سجل 29 نقطة، واستعاد 14 كرة مرتدة «ريباوند» لفريقه برقان. من جانبه، أبدى رئيس جهاز كرة السلة بنادي برقان نواف العدواني سعادته بالفوز بالمركز الثالث، وقال لـ«الأنباء»: «حققنا انجازا كبيرا مقارنة بعمر النادي، جاء بعد جهود مخلصة ومتواصلة من الجهاز الفني للفريق بقيادة طلال القلاف، واللاعبين، ودعم ومساندة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، ونأمل أن يكون هذا الإنجاز بداية لتحقيق المزيد في المستقبل».