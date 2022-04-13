مفرح الشمري



«الصديق في وقت الضيق»، ترجم المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر «الصوت الجريح» هذه العبارة الى فعل، بعدما قام أول من أمس بزيارة خاصة الى الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته بعد شعوره بالتعب خلال الأيام الماضية، ولتهنئته بقدوم الشهر الفضيل.



وتمنى «الصوت الجريح» عبدالكريم عبدالقادر لصديق عمره «بوناصر» الصحة والعافية وطول العمر، وأن يبعد عنه كل مكروه، واصفاً زيارته له بأنها واجب لأخ وصديق وشاعر مبدع قدم معه أجمل الأغاني لأنه من أكثر المؤلفين قدرة على التعبير الصادق عن محاكاة المواقف المختلفة.



من جانبه، شكر الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي «ابوخالد» على زيارته، متمنيا له الصحة والعافية والتوفيق في حياته، وقال: «بوخالد صديق العمر وعلاقتي به أسرية أكثر منها علاقة عمل فنية، وصوت أبو خالد يعبر عن كلماتي ومعانيها، ولذلك قدمت معه اجمل الأغاني من بينها «عاشق» و«أنا رديت» و«مشتريه» و«داعيه»، و«للصبر آخر» و«حبيبي يزعل»، و«شخبارك»، وغيرها من الأعمال التي سعدت بها بالتعاون مع هذا الصوت الجميل الذي لا يشبهه أحد.