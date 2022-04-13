قالت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، إنها حازت أقل الأسعار بعد فض عطاءات المناقصة الخاصة بمشروع خدمات مراقبة الجودة لمصافي شركة البترول الوطنية بقيمة 31 مليون دينار.



وأكدت الشركة، في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، أنها ستقوم بإعلام المساهمين بالشركة فور تسلمها كتاب الترسية من الجهاز المركزي للمناقصات العامة. يذكر ان شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن تأسست عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 22 مليون دينار. وتقوم الشركة بالأعمال البحرية والصناعية والتركيبات وصيانــــة المنشـــآت الصناعية المتعلقة بالسفن والممرات المائية والموانئ والمقاولات الصناعية المماثلة أو المكملة لها أو المرتبطة بها والتجارة في المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية وأعمال التفتيش الصناعي.