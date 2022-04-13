

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أن شركتها التابعة في المملكة المتحدة، روبك لإدارة الأصول، قد أبرمت صفقة بيع خارج السوق لمركز توزيع تسكو مقابل أكثر من 135 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان صحافي، إنه تم تطوير المركز المزود بخاصية التحكم في الحرارة، والذي تبلغ مساحته 540.000 قدم مربعة من قبل تسكو في عام 2010. يخدم المركز أكثر من 400 محل سوبر ماركت ومتاجر أخرى عبر جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز ويشكل جزءا مهما من شبكة توزيع تسكو.



ويمثل البيع نهاية فترة استثمار ناجحة للغاية لشركة روبك، التي استحوذت على الأصل مقابل 94 مليون دولار في أكتوبر 2017 نيابة عن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الكوريين. لقد أدى الدخل القوي والزيادة الكبيرة في القيمة إلى تزويد المستثمرين بمعدل عائد داخلي بعد الضريبة يزيد على 16%، قبل وقت طويل من خطة العمل المستهدفة لهذا الأصل المهم.



وكــان الأصـــل هــو الاستحواذ الثاني لشركة روبك مع مستثمرين من كوريا الجنوبية وأيضا مع «كابستون لإدارة الأصول». يأتي بيع «تسكو أفونماوث» في أعقاب بيع «أكوليد واينز» من قبل روبك في عام 2021 مقابل 123 مليون دولار إلى ائتمان الاستثمار العقاري «ترايتاكس باج بوكس». استحوذت جي إف إتش على حصة الأغلبية في شركة روبك، التي تواصل العمل بشكل مستقل، في ديسمبر 2020 بما في ذلك استثماراتها في هذه الأصول الاستراتيجية. ومنذ الاستحواذ الذي قامت به جي إف إتش، نمت شركة روبك بشكل كبير من حيث أعضاء فريق العمل والمكاتب الجديدة، مع افتتاح المزيد في لندن وإسبانيا والتخطيط لمزيد من افتتاح المكاتب خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. وبدعم ومساندة من جي إف إتش، من المعتزم الاستمرار في تنمية الأصول الخاضعة للإدارة وبشكل جماعي كمجموعة استهداف عمليات استحواذ جديدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي على مدار عام 2022. وتستخدم شركة روبك خبرتها في السوق المحلي وسجلها الحافل من أجل إنشاء شركات استثمارية جديدة في مجال الأصول المتميزة التي تحقق قيمة مضافة من خلال العمل مع المستثمرين المؤسسيين الحاليين والجدد.



وقال هيو براون، الشريك الإداري في روبك: لقد حقق بيع «تسكو أفونماوث» لمستثمرينا الكوريين أداء كبيرا بعد فترة استثمار دامت أربع سنوات ونصف وحققت عائدا سنويا إجماليا يزيد على 16%. لقد كان من الرائع العمل مع كابستون في استثمار ناجح آخر، ونأمل أن نجد مشاريع جديدة للعمل معا. تسعى شركة روبك بنشاط إلى إيجاد فرص لإعادة تدوير رأس المال من هذه المبيعات للأصول اللوجيستية في المملكة المتحدة وأوروبا.



وقال نائل مصطفى، عضو مجلس الإدارة في شركة «روبك لإدارة الأصول» والرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في جي إف إتش: يسعدنا أن نعلن عن هذا التخارج المهم من قبل روبك لأحد الأصول اللوجستية الرئيسية في المحفظة. تتماشى إستراتيجية بيع مركز توزيع تسكو مع خطط روبك لمواصلة البناء على سجلها القوي بالفعل، كما تتماشى الاستراتيجية مع البيع الذي تم مؤخرا لمحفظة أمازون في إسبانيا والذي حقق عوائد مماثلة على مدى فترة استثمار أقصر. وعلى الرغم من أن سحب الاستثمارات من هذه الأصول يقلل من الأصول المدارة الفورية، فإن مجموعة المعاملات التي تم تحديدها وتأمينها عبر أوروبا ستنتج عنها مكاسب صافية على مدار عام 2022. نتطلع إلى الإعلان عن معاملات جديدة مع روبك في سوق الخدمات اللوجستية الأوروبية.