أحمد مغربي



للمرة الأولى في التاريخ، نجحت شركة نفط الكويت في تسجيل رقم قياسي جديد يتمثل في خفض معدلات حرق الغاز الطبيعي في عمليات الشركة داخل البلاد الى 0.5%.



وقالت شركة نفط الكويت، إن خفض المعدل الى هذه النسبة القياسية يعادل نصف هدفها المرجو للعام الماضي 2020/2021 البالغ 1%، الأمر الذي يعكس حرصها على مواكبة التطور الدائم في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، خاصة في مجال الحفاظ على البيئة، وتماشيا مع قضايا التغير المناخي العالمي، كما أن هذا الإنجاز يعزز المكانة الرائدة للكويت في صدارة كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز.