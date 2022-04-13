أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن 5 شركات نفطية قامت بتوظيف 443 وافدا على عقود التوظيف المباشرة في السنوات الخمس الماضية.



وقال المصدر إن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بتوظيف 288 وافدا منذ العام المالي 2017/2018 حتى الآن، فيما قامت شركة (كيبك) بتوظيف 97 وافدا، وشركة صناعة الكيماويات البترولية بتوظيف 26 موظفا، وشركة كوفبيك بتوظيف 25 وافدا وأخيرا شركة ناقلات النفط الكويتية بتوظيف 7 وافدين.



وأشار الى أن توظيف الوافدين في القطاع النفطي يأتي ضمن الحدود الدنيا وللوظائف الصعبة الفنية غير المتوافرة في السوق المحلي.