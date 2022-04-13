الدوحة - فريد عبدالباقي



لم تكن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة والمقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع، سعيدة للثنائي القطري الريان والسد بعد تلقيهما الخسارة الأولى في دور المجموعات أمام الثنائي السعودي الهلال (حامل اللقب) والفيصلي، اذ تنازل الريان عن صدارة المجموعة الأولى لصالح الهلال بعد خسارته 0-3، سجلها عبدالله الحمدان، محمد كنو وناصر الدوسري في الدقائق (27 و49 و87)، وبذلك رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد الريان عند 3 نقاط، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشارقة الإماراتي الذي حقق فوزه الأول بالمجموعة على حساب الاستقلال الطاجيكي 1-2.



في حين خسر السد أمام الفيصلي 1-2، بعد أن كان متقدما بهدف مبكر عن طريق القائد حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة، ولكن سرعان ما انتفض الفيصلي الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال مسجلا هدفين عن طريق الهولندي هشام فايق وجوليو تافاريس في الدقيقتين (16 و53)، وبذلك احتل الفيصلي المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر ناساف كارشي الأوزبكي الذي تغلب على الوحدات الأردني 2-0، فيما حل السد ثالثا برصيد نقطة واحدة حصدها بتعادله الإيجابي مع ناساف 1-1 في الجولة الأولى.



هذا، وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن موعد انطلاق تدريبات واستعدادات الموسم الجديد 2022-2023، والمقرر منتصف يونيو المقبل، حيث سيكون أمام الفرق 45 يوما لخوض معسكرات تدريبيات خارجية وداخلية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي مطلع أغسطس المقبل بسبب استعدادات «العنابي» لاستضافة مونديال 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.



ومن المقرر أن تخوض الأندية منافسات الدوري من دون اللاعبين الدوليين، لتواجدهم ضمن صفوف المنتخب، حيث حرص الاتحاد القطري على إبلاغ الأندية في مقدمتهم ناديا السد والدحيل بعدم خوض منافسات الدوري في الموسم الجديد باللاعبين الدوليين، وكشفت مصادر لـ «الأنباء»، أن الاتحاد القطري بصدد إعلان عن زيادة عدد اللاعبين المحترفين في الدوري القطري إلى 6 لاعبين بدلا من 5 لاعبين حاليا.