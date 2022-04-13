أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بـدر شـداد الصواغ أنه تمت زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في مكتبه واستعراض أبرز مطالب النقابة والمنضوين تحتها، مشيرا إلى اهتمام الوزير بكل ما يصب في صالح تحسين واقع العاملين المدنيين بما ينعكس على جودة الأداء.

وذكر أنه تم خلال الزيارة بحضور سكرتير العلاقات الخارجية بالنقابة ضاري حمود أبو شيبة، استعراض وبحـث عـدد مـن الموضوعات التي تهـم العاملين المدنييـن بالوزارة، وسبل تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم، وقد جرى في ختامها تقديم درع تكريمية للنائب الأول.